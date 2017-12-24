В Ярославле открылись ёлочные базары: сколько стоит живое дерево

На площади Труда стоит прекрасный хвойный аромат

В Ярославле открылись ёлочные базары. На них продают не только ёлки, но и сосны. Мы заглянули на один базар на площади Труда и приценились, сколько же стоят живые деревья.

На базаре лесных красавиц видимо-невидимо. На любой вкус и кошелёк. Самые маленькие ёлочки стоят 500 рублей. Те, что повыше — тысячу. А вот сосну можно купить за две с половиной — три тысячи рублей. Дороже те, что с шишками.

Такую ёлочку можно купить за 500 рублей

— Все деревья из Борисоглебского района. Сосны стоят дороже, но они и стоят дольше. Такое дерево будет радовать вас месяц. Да и аромат у них сильнее, —утверждает продавец.