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В Ярославле открылись ёлочные базары: сколько стоит живое дерево
24 декабря 2017
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В Ярославле открылись ёлочные базары. На них продают не только ёлки, но и сосны. Мы заглянули на один базар на площади Труда и приценились, сколько же стоят живые деревья.
На базаре лесных красавиц видимо-невидимо. На любой вкус и кошелёк. Самые маленькие ёлочки стоят 500 рублей. Те, что повыше — тысячу. А вот сосну можно купить за две с половиной — три тысячи рублей. Дороже те, что с шишками.
— Все деревья из Борисоглебского района. Сосны стоят дороже, но они и стоят дольше. Такое дерево будет радовать вас месяц. Да и аромат у них сильнее, —утверждает продавец.
Фото: Ольга Прохорова
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