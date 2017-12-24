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Ярославль накрыла метель: дороги занесло снегом. Опять
24 декабря 2017
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Ярославль занесло снегом. Да так, что дороги и улицы опять остались не чищены. Снегоуборочную технику днём с огнём не сыщешь. И такая ситуация с самого утра. А ведь синоптики предупреждали: снег будет идти целый день.
— Город не чищен, пока ехала на такси, все дороги замело, — делится в соцсетях Екатерина Шутова.
— Заволжский район не чистили. Дорожники стоят на Октябрьском мосту. Непонятно зачем, — передаёт с дорог Елена Казарцева.
— Проспект Толбухина и Большая Фёдоровская не чищены. Ехала утром на 95 маршрутке, её таскало по снегу на дороге из стороны в сторону. Снегоуборочные машины попались на Свободе, — рассказывает Татьяна Адеева.
Что ж, похоже, сегодня действительно лучше не выходить из дома. Тем более что даже спасатели выпустили экстренное предупреждение.
Фото: Надежда Богачёва/Vk.com
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