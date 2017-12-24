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Метель и чрезвычайные ситуации: ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение

24 декабря 2017
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МЧС, погода, метель, Ярославль

Ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение. Сегодня на Ярославль обрушится снегопад и порывистый ветер со скоростью 15-17 метров в секунду. Такая погода ждёт ярославцев до вечера.

— Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи, обрушением крыш и конструкций, нарушениями в системе ЖКХ, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

 В ГУ МЧС по Ярославской области заверили: все спасатели находятся в боевой готовности.

Кстати, ранее 76.ru рассказывал о том, какая погода будет в Ярославле на Новый год.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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