В Ярославле лисы поселились в черте города

Лис часто видят в Заволжском районе

В Ярославле лисы снова выходят из леса в черту города. Пушистого зверя заметили накануне на Среднем посёлке в Заволжском районе. Ярославцы говорят: такую же лисичку часто видят на остановке «Дачная». Наверное, голод заставляет животных выходить из леса к людям. Оказывается, лисы совсем не боятся подходить близко к человеку.

— Подлые животные. Пока переодевался, чуть рыбу не уволокла, хорошо, улов к грузам пристегнут, сил не хватило утащить. А так бывало и одежду утаскивали, и тапки, —рассказал ярославец Михаил Рыков.

Кстати, до этого 76.ru рассказывал о том, как лиса бросилась под колёса машины.