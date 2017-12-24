В Ярославле лисы поселились в черте города

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В Ярославле лисы снова выходят из леса в черту города. Пушистого зверя заметили накануне на Среднем посёлке в Заволжском районе. Ярославцы говорят: такую же лисичку часто видят на остановке «Дачная». Наверное, голод заставляет животных выходить из леса к людям. Оказывается, лисы совсем не боятся подходить близко к человеку.
— Подлые животные. Пока переодевался, чуть рыбу не уволокла, хорошо, улов к грузам пристегнут, сил не хватило утащить. А так бывало и одежду утаскивали, и тапки, —рассказал ярославец Михаил Рыков.
Кстати, до этого 76.ru рассказывал о том, как лиса бросилась под колёса машины.
Фото: Александра Савельева
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