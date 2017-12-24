В Ярославле наградили женщину, которая спасла двух тонущих детей

Анну наградили в торжественной обстановке

В ярославском управлении МЧС вручили награды отважным жителям Ярославля, которые проявили смелость и тем самым спасли чьи-то жизни.

— В этом районе города мы ежегодно открываем пляж, где дежурят спасатели, — рассказал специалист отдела безопасности людей на водных объектах Владимир Муравьев. — Но район большой, есть в нем и частный сектор, и выход к Волге, поэтому неорганизованных мест отдыха, где любят купаться горожане, немало.

В одном из таких мест чуть и не случилась трагедия — могли погибнуть дети. Но их спасла женщина.

Анна Орлова отдыхала с подругой на берегу Волги, как вдруг услышала детский крик о помощи. Анна тут же бросилась в воду.

— Мальчика 8 лет она увидела сразу, он был недалеко от берега, а вот 9-летнию девочку далеко отнесло течением, поэтому Анна бросилась за ней, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

В торжественной обстановке за спасение утопающих Анну Орлову наградили грамотой начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области.