|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле наградили женщину, которая спасла двух тонущих детей
24 декабря 2017
2 957 10
В ярославском управлении МЧС вручили награды отважным жителям Ярославля, которые проявили смелость и тем самым спасли чьи-то жизни.
— В этом районе города мы ежегодно открываем пляж, где дежурят спасатели, — рассказал специалист отдела безопасности людей на водных объектах Владимир Муравьев. — Но район большой, есть в нем и частный сектор, и выход к Волге, поэтому неорганизованных мест отдыха, где любят купаться горожане, немало.
В одном из таких мест чуть и не случилась трагедия — могли погибнуть дети. Но их спасла женщина.
Анна Орлова отдыхала с подругой на берегу Волги, как вдруг услышала детский крик о помощи. Анна тут же бросилась в воду.
— Мальчика 8 лет она увидела сразу, он был недалеко от берега, а вот 9-летнию девочку далеко отнесло течением, поэтому Анна бросилась за ней, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
В торжественной обстановке за спасение утопающих Анну Орлову наградили грамотой начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по Ярослаской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Бизнес
Фильм недели
сегодня
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров