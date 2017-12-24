В Рыбинске утки остались зимовать на тротуаре

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Большая стая уток в Рыбинске решила перезимовать даже не в пруду, а прямо на тротуаре. Если еще в прошлом году горожане ходили подкармливать птиц на пруд в Карякинский парк, то теперь пернатые окончательно потеряли страх и пошли по дворам. Корм берут прямо с рук прохожих, а любимым местом избрали тротуар недалеко от парка между детским садом и хлебным ларьком.
Местные жители шутят, что пора в городе устанавливать знак «Осторожно, утки».
— Точное попадание в целевую аудиторию, большой пешеходный трафик и сырьевая база в шаговой доступности, — прикинули рыбинские утки и остались зимовать на тротуаре между детским садом и хлебной палаткой. Пора тренинги по маркетингу организовывать и вебинары по бизнес-процессам вести, — написала Светлана Израйлева.
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Евгений Сизов
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