Наши в Америке: желтые автобусы действительно существуют

Автобус заезжает в поселок всего за одной ученицей

Семья ярославского политика, экс-заммэра и бывшего соратника Евгения Урлашова — Дмитрия Донскова, переехала жить в Америку. Из-за океана супруга политика ведёт дневник о жизни в штатах, рассказывая в подробностях, что ее удивляет в США. Чем американский быт отличается от российского. Сегодня речь пойдет о школьных автобусах.

Ж. Жёлтые автобусы.

Да-да, они действительно существуют. Такой автобус заезжает в наш посёлок – привозит и увозит всего лишь одну ученицу. Такой автобус курсирует между пансионом и школьным кампусом у Дарьи. Они в большом изобилии ездят по дорогам в течение учебного года, и под них специально меняется часть правил дорожного движения. Одно из важнейших правил: при остановке школьного автобуса на дороге у него откидывается слева специальный знак «стоп» и зажигаются мигающие сигнальные огни. В этот момент категорически запрещено обгонять автобус и потоку, который движется в одном с ним направлении, и встречному потоку, если на дороге нет разделительной полосы.