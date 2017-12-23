Московская художница нарисовала календарь с видами Ярославля

Ярославль очаровал девушку

Художница из Москвы Ася Киселева нарисовала календарь «Ярославль главный». Центральный рисунок к каждому месяцу — узнаваемое место города: Волковский театра, храм Ильи Пророка и, конечно, вокзал Ярославль-Главный.

— В этом году я решила сделать календарь про Ярославль, потому что, приехав сюда однажды, была очарована этим городом, — написала Ася. — Через некоторое время, вернувшись с фотоаппаратом, насобирала материалов, и так начал появляться мой проект.

По периметру страниц нарисованы сценки из жизни обычных ярославцев и гостей города, иллюстрирующие пословицы.

— Этот город кажется мне и миниатюрным, и величественным одновременно. С одной стороны — века истории, замершие в стенах храмов и монастырей, с другой — жизни людей: их частная история. Я взяла русские народные пословицы, которыми проиллюстрированы события из жизни ярославцев и гостей города. Пословицы в данном случае служат связующим мостиком между временами. Эту особую связь, чувствующуюся в этом городе, я и хотела передать в своём проекте.

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