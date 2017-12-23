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Ярославль попал в список богатых и самостоятельных городов
23 декабря 2017
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Специалисты консалтингового бюро «Стрелка» провели исследование бюджетов 79 городов России и составили рейтинг столиц регионов по финансовой устойчивости.
Города разделили на четыре группы: богатые и самостоятельные, богатые и несамостоятельные, бедные и самостоятельные, бедные и несамостоятельные. Самостоятельность в исследовании – возможность города принимать самостоятельные бюджетные решения. Этот критерий отражают следующие показатели: доля безвозмездных поступлений, их динамика и разнообразие собственных доходов города. А богатство — устойчивый бюджет.
Ярославль попал в список богатых и независимых городов вместе с Архангельском, Калининградом, Краснодаром, Мурманском, Пензой, Пермью, Тулой, Уфой, Екатеринбургом, Иркутском, Красноярском, Новосибирском, Томском, Тюменью, Благовещенском, Хабаровском и Южно-Сахалинском.
Как показывают результаты исследования, самыми богатыми оказались столицы Дальнего Востока, более половины расходов сибирских и дальневосточных городов обеспечивается за счет безвозмездных поступлений, а 85% бедных и несамостоятельных городов находятся в европейской части России.
Фото: Александра Савельева
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