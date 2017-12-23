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Ярославцев массово атаковали сообщениями о похищении детей
23 декабря 2017
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В Ярославле родители маленьких детей сильно обеспокоены — в мессенджеры на сотовые телефоны им приходят сообщения о том, что кто-то в городе пытается похищать малышей.
— Вотсап и вайбер закидали сообщениями о похищении детей в Ярославле. Якобы прямо из рук взрослых вырывают, — пишут они в соцсетях.
Сообщения приходят следующего содержания:
— Уважаемые родители! Предупредите детей, родных, близких и знакомых! В районе детского центра «Ярославич» на Труфанова ходит опасный мужчина лет сорока. 20 декабря около 19:30 он пытался похитить девочку пяти лет, угрожая бабушке. Слава Богу, на помощь пришли люди. Берегите себя и своих детей!
Приходили сообщения ярославцам с похожей историей, но уже на Перекопе. А в детских садах развешивают объявления о нападении двух мужчин на улице Рыкачева.
— 22 декабря в 7:15 утра возле детского сада №156 двое мужчин напали на несовершеннолетнего, который вёл двухгодовалого брата в садик. Один напал сзади и приставил мальчику нож к шее, второй схватил ребёнка. Ребёнка удалось выхватить и убежать домой, — говорится в объявлении.
Мнения горожан по этому поводу разделились: одни боятся за детей, другие уверенны, что это фейк.
— Информацию по попыткам похищения детей мы не подтверждаем, — прокомментировали в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области.
Читайте также: чем на самом деле кормят детей в садах.
Фото: Александра Савельева
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