Ярославцев массово атаковали сообщениями о похищении детей

В Ярославле родители маленьких детей сильно обеспокоены

В Ярославле родители маленьких детей сильно обеспокоены — в мессенджеры на сотовые телефоны им приходят сообщения о том, что кто-то в городе пытается похищать малышей.

— Вотсап и вайбер закидали сообщениями о похищении детей в Ярославле. Якобы прямо из рук взрослых вырывают, — пишут они в соцсетях.

Сообщения приходят следующего содержания:

— Уважаемые родители! Предупредите детей, родных, близких и знакомых! В районе детского центра «Ярославич» на Труфанова ходит опасный мужчина лет сорока. 20 декабря около 19:30 он пытался похитить девочку пяти лет, угрожая бабушке. Слава Богу, на помощь пришли люди. Берегите себя и своих детей!

Приходили сообщения ярославцам с похожей историей, но уже на Перекопе. А в детских садах развешивают объявления о нападении двух мужчин на улице Рыкачева.

— 22 декабря в 7:15 утра возле детского сада №156 двое мужчин напали на несовершеннолетнего, который вёл двухгодовалого брата в садик. Один напал сзади и приставил мальчику нож к шее, второй схватил ребёнка. Ребёнка удалось выхватить и убежать домой, — говорится в объявлении.

Мнения горожан по этому поводу разделились: одни боятся за детей, другие уверенны, что это фейк.

— Информацию по попыткам похищения детей мы не подтверждаем, — прокомментировали в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области.

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