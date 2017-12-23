Обратная связь

Город

Подробности ДТП под Переславлем: погибла 25-летняя девушка

23 декабря 2017
15 587 11
ДТП, Ярославль, Переславль-Залесский

Стали известны подробности аварии под Переславлем-Залесским, где столкнулись сразу четыре автомобиля. Две машины столкнулись возле деревни Перелески лоб в лоб и зацепили еще два автомобиля.

— На 163-м километре трассы М-8 произошло одно лобовое столкновение, в результате которого погибла 25-летняя девушка – водитель «Ниссана», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Еще три человека в результате аварии получили травмы. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Анна Ёлкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ксения Собчак приедет в Ярославль

Новостройки 377 Вторичное жилье 851 Сдам в аренду 749 Коммерческая 98
Добавить объявление о продаже недвижимости
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером

Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером
Бизнес
Сохранить и приумножить

Сохранить и приумножить

Фильм недели
сегодня
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (2): типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
Комментарии (29): во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,88 58,34
EUR 68,80 69,29
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.12
USD 58,20 -0,12
EUR 69,09 -0,03
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2017. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.