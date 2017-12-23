Подробности ДТП под Переславлем: погибла 25-летняя девушка

В аварии погибла девушка

Стали известны подробности аварии под Переславлем-Залесским, где столкнулись сразу четыре автомобиля. Две машины столкнулись возле деревни Перелески лоб в лоб и зацепили еще два автомобиля.

— На 163-м километре трассы М-8 произошло одно лобовое столкновение, в результате которого погибла 25-летняя девушка – водитель «Ниссана», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Еще три человека в результате аварии получили травмы. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.