|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Подробности ДТП под Переславлем: погибла 25-летняя девушка
23 декабря 2017
15 587 11
Стали известны подробности аварии под Переславлем-Залесским, где столкнулись сразу четыре автомобиля. Две машины столкнулись возле деревни Перелески лоб в лоб и зацепили еще два автомобиля.
— На 163-м километре трассы М-8 произошло одно лобовое столкновение, в результате которого погибла 25-летняя девушка – водитель «Ниссана», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Еще три человека в результате аварии получили травмы. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: Анна Ёлкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 377 Вторичное жилье 851 Сдам в аренду 749 Коммерческая 98 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Бизнес
Фильм недели
сегодня
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров