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Промсвязьбанк: кредитов стало больше, ставки ниже
26 февраля 2018 08:44
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На правах рекламы
Различные виды кредитов для населения пользуются все большей популярностью. Одна из причин — снижение ставок по ним вслед за снижением ключевой ставки Центробанка. Да и сами кредитные продукты становятся все разнообразней. О новинках рассказывает заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса ярославским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Панова.
— Татьяна, что нового появилось в линейке продуктов для розничных клиентов в вашем банке?
— Изменений много. Они коснулись практически всех наших кредитных продуктов и ипотеки. Например, на прошлой неделе мы представили уникальную кредитную карту, ее аналогов нет на банковском рынке. О ней я обязательно расскажу подробнее.
— Вы снизили ставки по кредитам?
— И это тоже. Оформить кредит теперь можно по ставке от 10,4% со страховкой и от 14,4% без нее. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента с учетом канала выдачи кредита — так, при оформлении в мобильном и интернет-банке ставка ниже. Также клиент может рефинансировать свои потребительские кредиты и кредитные карты, полученные в других банках.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее об изменениях в ипотечных программах вашего банка?
— Мы снизили ставку до 9,4% годовых для покупки жилья в новостройках. Такую ставку можно получить при первоначальном взносе от 20%. Для вторичного рынка (по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой») ипотечная ставка составит от 9,5% годовых.
— А можно в Промсвязьбанке рефинансировать уже действующую ипотеку?
— Да, такая возможность существует для наших клиентов, и мы также улучшили условия в феврале. Теперь клиенты могут рефинансировать кредит по ставке 9,5% годовых. Для погашения действующего ипотечного кредита, выданного в другом банке, клиенты могут получить от одного до 15 млн рублей в зависимости от остатка задолженности по действующему ипотечному кредиту. Денежные средства выдаются на срок от 36 до 300 месяцев.
— И наконец, о самом популярном кредитном продукте — кредитной карте. Какие изменения здесь?
— Как я говорила выше, мы презентовали новый продукт: кредитную карту «Двойной кешбэк» с максимальный возвратом средств до 11%. При этом кешбэк начисляется не только за покупки, но и за пополнение карты. Теперь клиенты ПСБ могут получать до 10% за покупки в категориях «кафе и рестораны» за посещение кинотеатров и оплату услуг такси. Также клиентам возвращается 1% средств за все остальные покупки, за пополнение карты через переводы с карт ПСБ и сторонних банков в мобильном и интернет-банке Промсвязьбанка и за внесение наличных на карту в банкоматах ПСБ.
В будущем мы планируем добавлять новые категории трат с повышенным кешбэком, учитывая предпочтения и интересы клиентов. Получить подробную информацию о новой кредитной карте «Двойной Cash Back» можно на сайте банка.
— Татьяна, и давайте напомним адреса и телефоны ваших офисов.
— Конечно. За более подробной консультацией по нашим кредитам вы всегда можете обратиться к нам в офисы по адресам:
И в нашем Ипотечном центре на ул. Республиканской, 16 (Октябрьская пл.), офис 106, звоните по телефону: (4852) 66-30-03.
Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 работает телефон горячей линии в Ярославле: 66-30-22.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 22.02.2018 Банковская карта: инструкция по применению
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