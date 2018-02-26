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Бизнес

Промсвязьбанк: кредитов стало больше, ставки ниже

26 февраля 2018 08:44
1 147 1
кредиты, Промсвязьбанк, кешбэк

На правах рекламы

Различные виды кредитов для населения пользуются все большей популярностью. Одна из причин — снижение ставок по ним вслед за снижением ключевой ставки Центробанка. Да и сами кредитные продукты становятся все разнообразней. О новинках рассказывает заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса ярославским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Панова.

 — Татьяна, что нового появилось в линейке продуктов для розничных клиентов в вашем банке?

 — Изменений много. Они коснулись практически всех наших кредитных продуктов и ипотеки. Например, на прошлой неделе мы представили уникальную кредитную карту, ее аналогов нет на банковском рынке. О ней я обязательно расскажу подробнее.

 — Вы снизили ставки по кредитам?

— И это тоже. Оформить кредит теперь можно по ставке от 10,4% со страховкой и от 14,4% без нее. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента с учетом канала выдачи кредита — так, при оформлении в мобильном и интернет-банке ставка ниже. Также клиент может рефинансировать свои потребительские кредиты и кредитные карты, полученные в других банках.

 — Расскажите, пожалуйста, подробнее об изменениях в ипотечных программах вашего банка?

 — Мы снизили ставку до 9,4% годовых для покупки жилья в новостройках. Такую ставку можно получить при первоначальном взносе от 20%. Для вторичного рынка (по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой») ипотечная ставка составит от 9,5% годовых.

 — А можно в Промсвязьбанке рефинансировать уже действующую ипотеку?

— Да, такая возможность существует для наших клиентов, и мы также улучшили условия в феврале. Теперь клиенты могут рефинансировать кредит по ставке 9,5% годовых. Для погашения действующего ипотечного кредита, выданного в другом банке, клиенты могут получить от одного до 15 млн рублей в зависимости от остатка задолженности по действующему ипотечному кредиту. Денежные средства выдаются на срок от 36 до 300 месяцев.

 — И наконец, о самом популярном кредитном продукте — кредитной карте. Какие изменения здесь?

 — Как я говорила выше, мы презентовали новый продукт: кредитную карту «Двойной кешбэк» с максимальный возвратом средств до 11%. При этом кешбэк начисляется не только за покупки, но и за пополнение карты. Теперь клиенты ПСБ могут получать до 10% за покупки в категориях «кафе и рестораны» за посещение кинотеатров и оплату услуг такси. Также клиентам возвращается 1% средств за все остальные покупки, за пополнение карты через переводы с карт ПСБ и сторонних банков в мобильном и интернет-банке Промсвязьбанка и за внесение наличных на карту в банкоматах ПСБ.

В будущем мы планируем добавлять новые категории трат с повышенным кешбэком, учитывая предпочтения и интересы клиентов. Получить подробную информацию о новой кредитной карте «Двойной Cash Back» можно на сайте банка.

— Татьяна, и давайте напомним адреса и телефоны ваших офисов.

 — Конечно. За более подробной консультацией по нашим кредитам вы всегда можете обратиться к нам в офисы по адресам:

  • Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, 16;
  • офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, 46;
  • офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, 64;
  • офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, 2, корп. 2;
  • офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский пр., 69а;
  • офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, 27;
  • офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, 2;
  • офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, 23.

И в нашем Ипотечном центре на ул. Республиканской, 16 (Октябрьская пл.), офис 106, звоните по телефону: (4852) 66-30-03.

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 работает телефон горячей линии в Ярославле: 66-30-22.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 22.02.2018 Банковская карта: инструкция по применению

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