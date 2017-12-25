Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

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Новый год — праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома, и квартира или дом без присмотра, для воров — раздолье.

Дед Мороз вполне может оказаться не сказочным персонажем, а вором-домушником.



Квартирные кражи остаются одними из самых распространенных преступлений. Ценные вещи, бытовая техника, сбережения, хранящиеся дома, нередко попадают в зону внимания любителей легкой наживы. Современные сложные замки и запорные устройства для профессионала являются лишь досадной, но легко устранимой помехой. Воры-домушники также знают все основные тайники в квартирах и домах. И облюбовали несколько районов Ярославля, рассказали специалисты компании «Дельта».

Как прокомментировали представители охранного предприятия, большинство владельцев жилья надеются, что грабители выберут любую квартиру, но только не их. Однако так происходит далеко не всегда. И в большинстве случаев осознание того, что охранную сигнализацию поставить все-таки нужно, приходит, когда охранять уже нечего.

Специалисты «Дельты» рассказали:

— Не стоит повторять чужие ошибки и оставлять имущество без надежной охраны, особенно когда вы собираетесь отметить новогодние праздники вдалеке от дома. Чаще всего преступники умудряются подобрать к дверному механизму ключ или забираются через окна. Больше всего квартирных краж происходит с 12 до 18 часов. Ночью квартирные воры предпочитают спать, а вот от работы в выходные не отказываются. Особенный шквал краж происходит в новогодние праздники, когда люди уходят в гости всей семьей, оставляя дома ценные вещи и подарки, — отметили специалисты.

На основе собственного опыта в задержании воров, эксперты компании «Дельта — системы безопасности» составили список районов, где чаще всего совершаются квартирные кражи. Наиболее «пораженными» оказались Дзержинский и Красноперекопский районы. Чтобы помочь жителям города защитить свое жилье от воров, в канун встречи Нового года компания «Дельта» делает подарок — социальную акцию «Сигнализация за полцены».

Только в декабре есть уникальная возможность сэкономить на сигнализации и заплатить в 2 раза меньше. Специалисты компании «Дельта» подберут именно тот «умный» комплект, который нужен конкретному клиенту.

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«Дельта — системы безопасности» — это предприятия, оказывающие охранные и сопутствующие охране услуги на территории РФ.