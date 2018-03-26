Инфляция своими руками: подорожают ли автомобили из-за утилизационного сбора

С 1 апреля в России увеличиваются ставки утилизационного сбора. Причём хитро: при среднем повышении на 15% в реальности для популярных моделей он вырастет без малого вдвое. Мы разбирались, как это скажется на ценах автомобилей.

Плюс 90%

Утилизационный сбор на легковушки зависит от объёма двигателя. Повышают его неравномерно: для автомобилей с моторами объемом менее одного литра он растёт на 18%, для объёмов 1–2 литра — на 90%, для объемов 2–3 литра — в полтора раза, а для старших категорий остаётся неизменным. Увеличился он и для электромобилей, правда, всего на 15%. В коммерческом сегменте наибольший рост пришёлся на машины полной массой 2,5–3,5 тонны.

Утилизационные сборы нужны для сдерживания импорта, вроде этой Toyota Fortuner тайской сборки

При корректировке тарифов правительство сделало особый акцент именно на популярных сегментах, которые и собирают основную «кассу» на рынке.

Так, в момент введения утилизационного сбора в 2012 году для автомобилей с объемом двигателя 1-2 литра он составлял 26,8 тысячи рублей. В 2016 году он возрос до 44,2 тысячи, а с 1 апреля составит 84 тысячи рублей.

Для подержанных иномарок, ввозимых в Россию, ставки изначально были гораздо выше, и в новой редакции для указанного объёма двигателя составляют более 300 тысяч рублей.

Те же пошлины — вид сбоку

После вступления России в ВТО она обязалась снизить таможенные пошлины: если в 2012 году они составляли порядка 30% стоимости, то к 2019 году должны упасть до 15%.

Но пошлины играли роль защитного барьера, и в 2012 году правительство решило проблему введением утилизационного сбора, который компенсировал снижение пошлин.

К сожалению, никакой системы утилизации автотранспорта на собранные деньги не создается

А причём тут вообще утилизация? В теории, собранные деньги впоследствии потратят на «похороны» автомобиля. Но цифры этого не подтверждают: например, для нового автомобиля с литровым мотором утильсбор составляет 33 тысячи рублей, а для подержанного внедорожника с двигателем 3,5 литра — 700 тысяч. Очевидно, стоимость утилизации таких автомобилей различается не в 20 раз. Тем более она не зависит от способа ввоза автомобиля, а, например, для физических лиц, в отличие от юридических, утилизационный сбор носит символический характер. Но лишь потому, что для «физиков» не снижались и пошлины.

Смысла добивать модели, вроде Suzuki SX4 венгерской сборки, нет: продажи и так ничтожны

Изначально утильсбор касался лишь импортируемых моделей, но в 2014 году под давлением Евросоюза Россия вынуждена была распространить его на все без исключения автомобили, включая отечественные. Выкрутились изящно: для местных игроков ставки утилизационного сбора компенсировали госсубсидиями.

— Нынешнее повышение утилизационного сбора связано с уменьшением пошлин, — объяснил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. — Эти сборы всегда играли роль компенсационного механизма, уравновешивая снижение пошлин, и апрельское повышение обусловлено именно этим.

Иномарки продолжают приходить в Россию: Mitsubishi начинает продажи модели Eclipse Cross, но цена — от 1,4 млн рублей..

А что с ценами?

При таком подходе рост утилизационного сбора практически не сказывается на импортируемых моделях: общая сумма «поборов» остаётся плюс-минус прежней. Да и сам импорт в массовом сегменте практически выдохся, чтобы влиять на рынок. Так, 25 наиболее популярных моделей для российского рынка собирают на местных заводах.

С моделями локальной сборки вроде бы ещё проще: дополнительные расходы компенсируют госсубсидии, и даже в пиковом варианте прибавка 40 тысяч рублей к цене средней иномарки за 1+ миллиона рублей не обрушит продажи.

Но возможны побочные эффекты, больше психологического толка, чем экономического. Например, у автопроизводителей появляется повод синхронно приподнять цены, оправдывая это ростом утилизационных сборов.

В марте многие СМИ сообщили о грядущем дефиците Lada Vesta: якобы, дилеры не принимают заказы на май

Рыночная ситуация этому благоприятствует, и два первых месяца 2018 года показали рост продаж на 27,5%, пусть и на фоне слабых результатов начала прошлого года.

Тем более, ползучий рост цен уже идёт. Наиболее показателен пример одного из бестселлеров, Kia Rio, который с начала года подорожал уже дважды (в отдельных комплектациях).

Аналитики агентства «Автостат» не исключают дальнейшего роста цен.

— По итогам всего года мы ожидаем прибавку 5-7%, но случится это не резко, — пояснил нам эксперт компании Азат Тимерханов.

Комплектация Prestige у Kia Rio стоит теперь от 905 тысяч рублей

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Спрос стимулируют программы господдержки авторынка, в основном — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При этом их значимость упала: если в прошлом году с июля по октябрь с помощью господдержки продавался каждый второй автомобиль, то теперь — лишь 15%.

Кроме того, в 2018 году в два раза сокращён объём поддержки автопрома: с 68,7 миллиарда рублей до 34,4 миллиарда. Насколько сильно это скажется на статьях, которые компенсируют утилизационный сбор, пока неясно, но подобная стратегия также может подстегнуть рост цен.

Планируется изменить и ставки акцизов на мощные автомобили на величину от полутора до трёх раз. Например, для автомобиля мощностью 220 л.с. акциз должен вырасти с 92 тысяч до 157 тысяч рублей. Для автомобили мощнее 300 л.с. ставки вырастут ещё круче, например, за 400-сильный двигатель придётся заплатить около полумиллиона рублей.