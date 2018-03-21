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Авто

Новый автомобиль Путина: изучаем лимузин Aurus и его версии для народа

21 марта 2018 07:00
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автопром, кортеж

Во время инаугурации вновь избранного президента России состоится еще одно важное событие: широкой публике впервые покажут автомобили проекта «Кортеж» (Aurus), разработка которых шла последние пять лет. Мы собрали информацию и нашли «Кортеж» почти столь же впечатляющим, как ракеты «Сармат».

Не только лимузин

С момента первого избрания Владимир Путин предпочитает бронированные Mercedes-Benz S-класса в исполнении Pullman.

Идея возрождения российского авто для президента мусолилась давно, но звучала утопично. ЗИЛы устарели, строить с нуля было дорого, Lada Priora в качестве шасси не подходила.

Так в 2012 году родилась идея: разработать не просто лимузин, а целую платформу автомобилей (ЕМП), которая ляжет в основу чиновничьих и гражданских машин. Причем сразу в трех версиях: седан, минивэн и премиальный кроссовер.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на инаугурации мы увидим лимузин, до конца года появится седан, а следом за ним — минивэн и премиальный кроссовер. Официальная презентация проекта «Кортеж» состоится на августовском автосалоне в Москве. Опытные образцы всех типов сейчас проходят испытания.

Что такое платформа ЕМП

Единая модульная платформа разрабатывается институтом НАМИ. Унификация по модельному ряду будет значительной: компоновка моторного отсека и салона, а также часть кузовных деталей у седанов, кроссоверов и минивэнов общие. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, снижается себестоимость. С другой, гражданские версии будут нести на себе отпечаток решений, использованных ради бронированного лимузина, а они не всегда оптимальны для «повседневной» машины.

Зато впечатляет широта диапазона, например, платформа подразумевает создание как «длинных» бронированных лимузинов с моторами V12 и полной массой до 5 тонн (!), так и обычных седанов с четырехцилиндровыми двигателями (в перспективе).

С четырьмя турбинами

Для «Кортежа» разрабатывают собственную линейку силовых агрегатов, и это — весьма смелый ход. Малотиражные проекты обычно заимствуют мотор на стороне, но в России нет подходящего агрегата.

Двигатели, как и шасси, построены по модульному принципу. У них общая размерность цилиндра и организация рабочего процесса, но разные компоновки. Кстати, помимо турбонаддува используется прямой впрыск бензина в цилиндры, поэтому моторы обещают быть вполне современными.

Базовый агрегат V8 с двумя турбокомпрессорами и мощностью 600 л. с. разрабатывает основной «подрядчик» — Porsche Engineering. Двигатель V12 на его базе создают специалисты НАМИ, и на лимузине для первого лица будет именно он. У него уже четыре турбокомпрессора, мощность составляет невероятные 860 л. с., а крутящий момент в 1000 Н*м ограничен электроникой, чтобы не «скрутить» в бараний рог трансмиссию.

Позже появится «народный» турбомотор с четырьмя цилиндрами, объемом 2,2 литра и мощностью 245 л. с.: вполне современный формат двигателя для полноразмерного кроссовера или крупного седана. Не исключены моторы и меньшего литража, например трехцилиндровая версия (180 л. с.)

Российская коробка и гибридный привод

Девятиступенчатый автомат российской фирмы КАТЕ можно было бы назвать «классической гидромеханикой», если бы не отсутствие одного из важнейших узлов — гидротрансформатора. Разработчики применили необычное решение, возложив функции сцепления на фрикционы планетарной коробки.

Сдвинуть машину с места помогает электромотор: все «Кортежи», по крайней мере в чиновничьих исполнениях, будут гибридными. Электродвигатель выполняет функцию и стартера, и генератора, и тягового мотора.

Основной привод у «Кортежа» — на задние колеса, но флагманские версии будут полноприводными: правда, использована «паркетная» схема с автоматической муфтой, которая активирует переднюю ось по требованию.

Насколько российским будет «Кортеж»?

Привлечение иностранных компаний к сложным проектам в мировом автопроме считается нормой, поэтому сам по себе факт сотрудничества с Porsche Engineering, как и рядом других  фирм (Brembo, Magna, Haldex...) не лишает проект российского гражданства.

Важнее другое: интеллектуальная собственность принадлежит российской стороне и создается без участия западного капитала. А потому проект «Кортеж» можно считать российским. Например, в условиях железного занавеса проекты вроде калужских Volkswagen и тольяттинских Renault окажутся под угрозой, а «Кортеж» на пару с базовыми Lada Granta — выживет. По крайней мере, в теории.

Производство, судя по всему, наладят на Ульяновском заводе группы Sollers, а спецверсии будут мелкосерийно собирать в Москве.

До конца этого года выпустят 70 автомобилей, и после презентации на Московском автосалоне на «Кортежи» начнут пересаживать членов Правительства, хотя процесс затянется на месяцы — объемы выпуска пока невелики. В конце года откроется прием заказов на модель для всех желающих, но сроки поставок пока туманны.

Сколько стоит «Кортеж»?

Цены не известны, но дешевым «Кортеж» не будет: Денис Мантуров заявил о 15-процентном дисконте относительно близких по характеристикам иномарок, но мы понимаем, что речь идет о сегменте 5+ млн рублей. По крайней мере, до выхода «народных» четырехцилиндровых седанов.

Сохранится ли название «Кортеж»?

Вероятнее всего, нет: уже запатентованы логотипы и бренд Aurus. Он образован из слов aurum (золото — лат.) и Russia. Название созвучно с моделью Toyota Auris, но в Россию она уже не поставляется. Топовые версии автомобилей могут получить также суб-бренд «Мономах».

Интрига — это хорошо

Опрос
Каково, на ваш взгляд, будущее проекта "Кортеж"?

Для постсоветской России разработка столь мудреного автомобиля с нуля является прецедентом. Сам по себе принцип единой платформы используется сегодня повсеместно, например BMW, Volvo и Volkswagen строят на «тянущихся» платформах львиную долю моделей.

«Кортеж» может стать коммерчески успешным. Но для этого он должен впечатлять не только мощностью и количеством турбокомпрессоров, но и сбалансированностью качеств.

А зон риска немало. Например, сложность конструкции и малый тираж могут увести себестоимость в заоблачные выси, и если для правительственного автопарка это не критично, то для конкуренции на рынке, пусть даже премиальном, цена имеет не последнее значение.

Не меньше вопросов вызывает изощренность концепции: насколько беспроблемным окажется «Аурус»? Люксовые автомобили западных фирм, как правило, имеют долю узлов, обкатанных на других моделях: двигатели, трансмиссии, элементы подвески... «Аурус» же создается с нуля, а это сулит длительный период детских болезней.

Но тем интереснее следить за судьбой проекта. Кто знает: вдруг через десять лет подающие надежды бизнесмены будут мечтать не о немецком премиум-седане, и даже не о корейском?

На чем ездят лидеры разных стран

Страна

Марка автомобиля

Примечание

Китай

Hongqi

Местный достаточно старый бренд люксовых автомобилей, принадлежащий компании FAW. В настоящий момент используется модель Hongqi L5.

США

Cadillac The Beast

Построенный в единичном экземпляре для Дональда Трампа автомобиль оценивается примерно в $1,5 миллиона, выдерживает подрыв на мине и химическую атаку.

Германия

Audi A8, Volkswagen Phaeton, Mercedes-Benz S-класса, BMW 7

Ангела Меркель не имеет явных предпочтений и в рамках политики равноправия использует машины всех немецких премиум-марок.

Франция

Citroen DS7 Crossback

Французские лидеры традиционно предпочитают топовые модели родных компаний. Эммануэль Макрон не стал исключением.

Британия

Несколько Rolls-Royce, Daimler, Jaguar, Range Rover

Королевская семья и премьер-министр хранят верность британскому автопрому. Им есть, из чего выбирать.

Австралия

BMW 7-й серии

До 2014 года австралийский премьер использовал патриотичный Holden Caprice. Но потом предпочел «немца».

Бразилия

Rolls-Royce Silver Wraith (1952 года), Ford Fusion Hybrid

Бразильские власти имеют классический «Роллс» для пафосных случаев и актуальный гибрид для повседневности.

Канада

Cadillac DTS Limo

Сказывается соседство с Америкой.

Мексика

Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade

По меркам власть имущих — весьма простенько.

Индия

Mercedes-Benz S600 (W221) Pullman

Примерно как у Путина.

Россия

Mercedes-Benz S600 (W221) Pullman

В точности как у Путина. Но скоро это изменится.

Артем Краснов Написать письмо
Фото: Полина Авдошина (инфографика), НАМИ, Роспатент, Motor1.com
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